أعلنت وزارة الاتصال عن تنظيم الطبعة السابعة لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف، بمناسبة اليوم الوطني للصحافة الموافق لـ22أكتوبر.وتحمل طبعة هذه السنة موضوع “الإعلام بين الحرية والمسؤولية”.

وتهدف جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف الى تشجيع وترقية الإنتاج الصحفي بأنواعه، و التحفيز على التميز والإبداع والاحترافية في الصحافة الوطنية.بالتأسيس لثقافة الاستحقاق وكذا مكافأة احسن الأعمال الصحفية المنجزة إما فرديا أو جماعيا ذات الصلة بالموضوع المقترح.

وتعد هذه الجائزة اعترافا بالمسار النضالي للإعلام الجزائري إبان الثورة التحريرية وتكريما لمهنيي الصحافة الوطنية. التي تساهم بإعلامها المكتوب، السمعي البصري والالكتروني في تجسيد حق المواطن في إعلام موضوعي وذي مصداقية.

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