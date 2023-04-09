تنظيم الطبعة الـ 12 لمسابقة “تاج القرآن الكريم” يوم 18 أفريل الجاري

ستنظم الطبعة الـ 12 للمسابقة الكبرى لتلاوة وحفظ القرآن “تاج القرآن الكريم”. بتاريخ 18 أفريل الجاري، وهذا بمشاركة 24 متنافسا.

وحسب ما أفاد به، اليوم الأحد، بيان لمؤسسة “موبيليس” الراعي الرسمي لهذه المسابقة، فقد كانت المرحلة الأولى من تصفيات هذه المسابقة التي تنظمها وتخرجها قناة “القرآن الكريم” للتلفزيون الجزائري. قد انطلقت، يوم الجمعة 31 مارس. لتتواصل في كل جمعة من أيام الشهر الفضيل. من أجل استعراض كفاءات المشاركين وقدراتهم الصوتية في تلاوة القرآن الكريم. وهذا تحسبا للتنافس على المسابقة الكبرى المزمع إجرائها سهرة الثلاثاء 18 أفريل 2023.

كما أسفرت مرحلة الانتقاء عن تألق 24 متسابقا، 12 منهم من فئة النساء ونفس العدد من فئة الرجال.

وبهذا الخصوص، أشارت مؤسسة “موبيليس” إلى أنها وانطلاقا من كونها “مؤسسة مواطنة”. تؤكد مرة أخرى دعمها للمبادرات الهادفة والرامية إلى تكوين جيل ناشئ على التعاليم القرآنية والثقافة الإسلامية.