تنظيم الطبعة الـ 25 للأسبوع الوطني للقرآن الكريم بعنابة من 07 إلى 11 أكتوبر

تحتضن ولاية عنابة هذه السنة فعاليات الطبعة الـ 4 للأسبوع الوطني للقرآن الكريم، ابتداء من 21 إلى 25 ربيع الأول 1445 هـ الموافق من 7 إلى 11 أكتوبر 2023 م، حسب ما أعلنت عنه وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

و أوضحت الوزارة أن تنظيم الطبعة الـ 25 من الأسبوع الوطني للقرآن الكريم، والتي ستحتضنها ولاية عنابة. ابتداء من 07 أكتوبر 2023، سيتم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وستشهد الطبعة تنظيم مسابقة وطنية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره، والملقى العلمي بعنوان “القرآن الكريم وحماية الأسرة والمجتمع”.