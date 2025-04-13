تنظيم الطبعة الـ11 لمعرض “مغرب فارما اكسبو” في هذا التاريخ
ستعقد الطبعة الـ11 للمعرض الدولي لتكنولوجيات الصناعة الصيدلانية في شمال إفريقيا “مغرب فارما اكسبو” من 22 الى 24 أفريل الجاري في قصر المعارض بالجزائر العاصمة، بمشاركة أزيد من 300 عارض.
وينتظر أن يزور هذه التظاهرة أكثر من 4500 مهني من الجزائر ومختلف الدول الافريقية لاسيما تونس وليبيا وموريتانيا. بهدف “اكتشاف أحدث التطورات في القطاع وبناء شراكات أعمال جديدة”.
وسيتم خلال هذا الحدث الاقتصادي، تسليط الضوء على الحلول التكنولوجية الأكثر ابتكارا لمواجهة تحديات القطاع الحالية، حيث سيتمكن الزوار من الاطلاع على معدات التصنيع الصيدلاني (خطوط الانتاج، والتغليف والتعبئة)، المواد الأولية، الخوادم، معدات التحليل والمخبر والمراقبة. تكنولوجيات تنقية ومعالجة الهواء. وكذا الحلول الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في الصناعة الدوائية.
ويتضمن برنامج المعرض أيضا تقديم اكثر من 30 محاضرة يؤطرها خبراء ومختصون من داخل وخارج البلاد، للتطرق إلى عدة مواضيع تتعلق بالصناعة المحلية: التحديات التقنية والتنظيمية, استراتيجيات الانتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الادوية، مستجدات البحث والتطوير, والانتقال نحو “الصناعة الصيدلانية 4.0”.
وبالموازاة مع ذلك، سيتم تخصيص فضاء للعارضين يسمح لهم بتقديم الحلول التقنية والابتكارية والمنتجات والتطورات التكنولوجية المسجلة على مستواهم. لتمكين الزوار من “الاطلاع بشكل قصير ومركّز على حلول عملية تساهم في مواجهة تحديات الصناعة”.