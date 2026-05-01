تنظيم الطبعة الـ28 لصالون باتيماتيك بالعاصمة

يحتضن قصر المعارض بالجزائر العاصمة، الطبعة الـ28 للصالون الدولي للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية “باتيماتيك 2026″، وذلك من 3 إلى 7 ماي الجاري، بمشاركة وطنية و دولية واسعة.

وحسبما أفاد به بيان للمنظمين، ستشهد هذه التظاهرة التي تنظم تحت رعاية وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، مشاركة كبيرة للشركات الوطنية العمومية والخاصة الناشطة في المجال.

كما سيشارك عدد معتبر من الشركات الأجنبية ممثلة ل 15 دولة على غرار الصين، تركيا، إيطاليا، إسبانيا والبرتغال.

فضلا عن مشاركة 40 مؤسسة ناشئة في مختلف النشاطات والأعمال الخاصة بقطاع البناء والأشغال العمومية .

وينظم الصالون بالشراكة بين شركة “الجزائر للمعارض” فرع مجمع سافكس وشركة “باتيماتيك اكسبو”. وهذا على مساحة عرض تشمل كل أجنحة قصر المعارض.

وسيعرف الصالون برنامجا ثريا من المحاضرات التقنية والعلمية والموجهة للمهنيين والجامعيين، تشرف عليها لجان خبراء. تضم إطارات من وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية.

وستتطرق هذه المحاضرات إلى مواضيع عديدة تتعلق بالابتكار والمؤسسات الناشئة في مجال البناء ومواد البناء.

وكذا التحديات البيئية الجديدة ذات الصلة بمجال البناء، كانبعاثات الكربون في مجال صناعة مواد البناء.

بالإضافة إلى تمويل المشاريع المبتكرة وتوظيف الابتكار في مجال البناء المستدام.

كما ستتخلل فعاليات هذا الحدث الاقتصادي، تنظيم النسخة الثالثة من مسابقة الابتكار في البناء “INNOV BAT”. الهادفة إلى تحفيز الابتكار في تقنيات البناء والتشجيع على إيجاد حلول مناسبة ومتأقلمة مع الواقع والجغرافيا الجزائرية. ودعم المواهب والكفاءات الجزائرية.