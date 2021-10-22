تنظيم الطبعة الـ29 لمعرض الإنتاج الجزائري من 16 إلى 25 ديسمبر المقبل

أعلنت الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير “صافكس“. عن تنظيم معرض الإنتاج الجزائري من 16 إلى 25 ديسمبر المقبل بقصر المعارض الصنوبر البحري بالعاصمة.

وحسبما أفادت به المؤسسة، فإنه سيتم تنظيم الطبعة الـ29 لهذا الحدث الاقتصادي بعد إلغاء طبعة السنة الفارطة بسبب تداعيات جائحة كورونا. تحت شعار “إستراتيجية، قدرة إبتكارية وأداء فعال: مفاتيح التنمية الاقتصادية وولوج الأسواق الخارجية”.

وستنظم هذه التظاهرة الاقتصادية الوطنية. بجميع أجنحة قصر المعارض بالصنوبر البحري بمشاركة أكثر من 500 عارض و 50 مؤسسة ناشئة. ومن المرتقب ان يفتح المعرض أبوابه يوميا من الساعة 11 صباحا إلى 18:00 مساءا. طيلة فترة التنظيم مع ارتقاب جذبه لأكثر من مليون زائر.

وسيجمع معرض الإنتاج الجزائري مجموعة واسعة من قطاعات النشاط تشمل الصناعة الكيميائية. الصناعة الغذائية، الفلاحة، الأشغال العمومية، الخدمات، البناء و مواد البناء، الصناعة الالكترونية والكهرومنزلية، الحديد والصلب، الصناعة البتروكيماوية، الصناعة المصنعة، الصناعة الميكانيكية والعديد من القطاعات الأخرى.

وسيسمح المعرض بإبراز إمكانيات المؤسسات الجزائرية وتعزيز العلامة التجارية للمنتج “صنع بالجزائر”. و إبراز فرص الشراكة في كل القطاعات و تعزيز التكامل الاقتصادي بين مختلف المتعاملين المحليين المشاركين في التظاهرة.

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