تنظيم الطبعة الـ4 للصالون الدولي للحديد والصلب بداية من 30 مارس المقبل

ستقام الطبعة الرابعة للصالون الدولي للحديد والصلب والمواد المنجمية في الفترة الممتدة من الـ30 مارس إلى الـ1 أفريل. بقصر المعارض بالصنوبر البحري “الجزائر العاصمة”.

ويتوقع المنظمون مشاركة 250 عارضا، منهم 150 عارضا أجنبيا، يمثلون مؤسسات من عدة دول، منها الصين، إيطاليا، تركيا، الهند، النيجر، تونس، وليبيا. بالإضافة كذلك إلى حضور عدد من الهيئات الدولية المهنية الفاعلة في هذا القطاع، على غرار المنظمة العالمية للحديد والصلب.

وفي هذا الصدد، ستعرف الطبعة الرابعة مشاركة مؤسسات على غرار المجمع الصناعي المنجمي “سونارم” والشركة الليبية للحديد والصلب. والمؤسسة الوطنية الليبية للتعدين، وشركات أخرى أجنبية “تتطلع لتجسيد مشاريع استثمارية في الجزائر”.

وفي برنامج الصالون سلسلة من الندوات والمحاضرات التي ستعالج موضوعات تقنية متنوعة، لاسيما مسألة إزالة الكربون في الصناعات المعدنية. وسبل تطوير النشاط المنجمي وفق المعايير الدولية.

وأوضح المنظمون أن هذه التظاهرة تأتي ضمن “الحركية الاقتصادية التي تعرفها الجزائر”. لاسيما بعد الشروع في استغلال منجم الحديد بغارا جبيلات. مؤكدين أن الحدث يعد “فرصة مواتية لتبادل الخبرات وإبرام الصفقات بين المؤسسات المشاركة”.

ويتمثل الهدف من خلال الصالون في المساهمة في تثمين القدرات المنجمية الوطنية. تماشيا مع جهود الدولة الرامية إلى تطوير الصادرات خارج قطاع المحروقات.

div>

