تنظيم القنوات التلفزيونية الخاصة.. وزير الاتصال يكشف !

أكد وزير الاتصال، محمد لعقاب، أن تنظيم القنوات التلفزيونية الخاصة سيكون “وفقا لما ينص عليه القانون”.

كما أوضح لعقاب في تصريح للصحافة، أن “القنوات الخاصة التي توجد حاليا في وضعية صعبة سيتم تنظيمها وفقا للقانون”. “الذي ينص على وجود قنوات عامة وأخرى موضوعاتية”.

لعقاب يجتمع بمدرائها وممثليها

وكان وزير الاتصال محمد لعقاب، قد اجتمع، الشهر الماضي، بمدراء وممثلي القنوات التلفزيونية الخاصة بمقر الوزارة، وبحضور إطارات الوزارة.

وحسب بيان الوزارة، فبعد استماعه للانشغالات المطروحة من طرف القائمين على هذه المؤسسات الإعلامية، أكد وزير الاتصال، أن التوجه العام للسلطات العليا في البلاد اليوم هو تقوية المنظومة الإعلامية خاصة ما تعلق بالجانب التشريعي باستكمال صدور قانوني السمعي البصري والصحافة المكتوبة، إضافة إلى انشاء سلطتي الضبط ومجلس أخلاقيات المهنة، وهو الأمر الذي اعتبره الوزير ضروريا وعاجلا.

كما شكل اللقاء فرصة لمسؤولي هذه القنوات الإعلامية لعرض ومناقشة الانشغالات التي يواجهها القطاع. حيث أوضح وزير الاتصال محمد لعقاب أن وزارة الاتصال ماضية في دعم ومرافقة كل المؤسسات الإعلامية سواء كانت عمومية أو خاصة لضمان تنظيم سلس للمهنة وإرساء قواعد مهنية محترفة في العمل الإعلامي في اطار رؤية شاملة تهدف لتطوير المنظومة الإعلامية في الجزائر.

دعا وزير الاتصال كافة مسؤولي القنوات التلفزيونية إلى صياغة مقترحاتهم ضمن تقرير شامل وموحد. يمكن أن يكون في المستقبل بمثابة أرضية لورقة طريق. تعمل على تشخيص مشاكل القطاع بكل موضوعية وإيجاد الحلول المناسبة.