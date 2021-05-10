تنظيم المؤتمر الجهوي للشركات الناشئة لغرداية يوم 17 ماي المقبل

وأوضح البيان، إنه على الراغبين في المشاركة في المؤتمر التسجيل عبر الرابط التالي:

ويهدف المؤتمر إلى تنشيط النظام البيئي للإبتكار على المستوى الجهوي، و هو موجه للشركات الناشئة، أصحاب المشاريع المبتكرة، والخبراء في التكنولوجيا والطلاب ، مع برنامج ثري بالمحاضرات لخبراء جزائريين ودوليين حول المواضيع التالية:

Agritech/aquatech & foodtech

Greentech & circular economy

Renewable energy

بالإضافة إلى المحاضرات، سيتم تنظيم معرض على هامش الحدث وسيتم تخصيصه للشركات الناشئة الناشطة في جنوب البلاد.