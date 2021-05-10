تنظيم المؤتمر الجهوي للشركات الناشئة لغرداية يوم 17 ماي المقبل

أعلنت الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول، المكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، يوم الإثنين في بيان لها، عن تنظيم المؤتمر الجهوي بالجنوب الجزائري للشركات الناشئة Ghardaia Disrupt يوم 17 ماي المقبل .
وأوضح البيان، إنه على الراغبين في المشاركة في المؤتمر التسجيل عبر الرابط التالي:
ويهدف المؤتمر إلى تنشيط النظام البيئي للإبتكار على المستوى الجهوي، و هو موجه للشركات الناشئة، أصحاب المشاريع المبتكرة، والخبراء في التكنولوجيا والطلاب ، مع برنامج ثري بالمحاضرات لخبراء جزائريين ودوليين حول المواضيع التالية:
Agritech/aquatech & foodtech
Greentech & circular economy
Renewable energy
بالإضافة إلى المحاضرات، سيتم تنظيم معرض على هامش الحدث وسيتم تخصيصه للشركات الناشئة الناشطة في جنوب البلاد.
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