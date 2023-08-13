تنظيم المبادرة الوطنية لتعزيز التلاحم وتأمين المستقبل السبت المقبل

سيتم تنظيم المبادرة الوطنية لتعزيز التلاحم وتأمين المستقبل بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال CIC بالجزائر. يوم السبت 19 أوت 2023 ابتداء من الساعة 00:09 صباحا.

ويحضر الندوة 1200 مشارك من قادة الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والنقابات والمنظمات الوطنية والمهنية. والكفاءات والنخب الوطنية الأكاديمية والفكرية والإعلامية.

بالإضافة إلى ذلك جمعيات المجتمع المدني بمختلف مجاالت نشاطها، والمرجعيات المجتمعية من الأعيان والزوايا والأئمة. ومن ممثلين عن الجالية الوطنية بالخارج.

وسيتم خلال الندوة الوطنية اإلعالن عن ” أرضية المبادرة ” و مسارات العمل الوطني المشترك في المرحلة المقبلة. على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي. بهدف تمتين الجبهة الداخلية وحماية تماسك النسيج المجتمعي. وتعبئة كل القوى الوطنية الحية لمواجهة التحديات القائمة والتصدي للمخاطر التي تتهدد الوطن. والتكامل في الأدوار مع جهود مؤسسات الدولة الجزائرية.