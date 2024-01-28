تنظيم المعرض الدولي لصناعة المشروبات والأغذية السائلة بصافكس

أعلنت مؤسسة “تادامسا إكسبو”، المتخصصة في تنظيم التظاهرات الإقتصادية والعلمية. عن تنظيم “المعرض الدولي لصناعة المشروبات والأغذية السائلة (بيفالج)”. في طبعته الثالثة. والمقرر إجراؤها من الرابع إلى السابع من شهر فيفري 2024، بقصر المعارض الصنوبر البحري جناح أهقار.

وستكون الطبعة الثالثة من المعرض المتخصص في صناعة المشروبات والأغذية السائلة بالشراكة مع المؤسسة الجزائرية للمعارض والتصدير صافكس.

هذا وتعتبر التظاهرة الإقتصادية الدولية “بيفالج”، الوحيدة من نوعها في مجال صناعة المشروبات. والأغذية السائلة في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، ما يجعلها بمثابة فرصة سانحة. لمهنيي القطاع من أجل إبراز قدراتهم وإمكاناتهم أمام الزوار المهنيين والجمهور العام.

كما تعد فرصة لإبرام شراكات واتفاقيات بين المحترفين، بما يسمح بترقية جودة ونوعية منتجاتهم. وإيصالها نحو الأسواق الخارجية. خاصة وأن هذه الشعبة ساهمت في رفع حجم صادرات البلاد خارج المحروقات. ناهيك على إكتساب رؤى قيمة حول اتجاهات الصناعة.