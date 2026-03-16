تنظيم المعرض الوطني للأجبان والألبان بداية من 11 أفريل

أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، أنه سيتم وبالتنسيق مع ولاية تيزي وزو تنظيم المعرض الوطني للأجبان والألبان تحت شعار “من الجودة المحلية إلى آفاق التصدير”. وذلك خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 15 أفريل 2026.

وحسب بيان للوزارة، فسيشارك عدد من المنتجين والمصنعين والفاعلين في شعبة الحليب ومشتقاته عبر مختلف ولايات الوطن. حيث يهدف هذا المعرض إلى تثمين الجودة المحلية لمنتجات الأجبان والألبان الجزائرية وفتح آفاق جديدة لتصديرها نحو الأسواق الخارجية. من خلال إبراز القدرات الإنتاجية الوطنية، وتشجيع الابتكار في مجال تحويل الحليب. بالإضافة كذلك إلى دعم المنتجين لولوج مسارات التصدير وتعزيز تنافسية المنتجات الجزائرية.

كما يشكل هذا الحدث الاقتصادي منصة للتبادل والتواصل بين المتعاملين الاقتصاديين والمهنيين والخبراء في قطاع الألبان. إضافة إلى التعريف بمختلف المنتجات التقليدية والعصرية التي تزخر بها الجزائر في هذا المجال.

وسيتميز المعرض بتنظيم مسابقة وطنية لأحسن جبن تقليدي، تهدف إلى تشجيع الحرفيين والمنتجين على تطوير جودة منتجاتهم. والمحافظة على الموروث الغذائي الوطني، مع تحفيز المبادرات التي تعزز القيمة المضافة للمنتجات المحلية.

كما دعت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات الراغبين في المشاركة في هذا الحدث الوطني إلى التسجيل عبر الرابط التالي: https://www.mcepe.gov.dz/…/national-exhibition-of…

