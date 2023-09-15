تنظيم المنتدى “الجزائري الأمريكي” حول الطاقة من 7 إلى 9 نوفمبر بواشنطن

ستنظم الطبعة الـ17 للمنتدى “الجزائري-الأمريكي” للطاقة من 7 إلى 9 نوفمبر المقبل بواشنطن الولايات المتحدة. بمشاركة وفد هام من إطارات الشركات الوطنية و ممثلين عن وزارة الطاقة و المناجم.

وقال رئيس مجلس الأعمال الجزائري الأمريكي إسماعيل شيخون، أن المنتدى سيعرف مشاركة وفد جزائري هام. يتكون من إطارات سامية في الشركتين العموميتين سوناطراك وسونلغاز. فضلا عن وكالة النفط و الفروع.

اما عن الجانب الامريكي فستحضر شركات أمريكية هامة على غرار شوفرون و اكسون موبيل و اوكسيدانطل بيتروليوم. و ذلك من اجل القيام بمحادثات حول الطاقات التقليدية والانتقال الطاقوي ومشاريع الطاقات المتجددة سيما الهيدروجين الأخضر.

كما سيتم التطرق إلى قطاع المناجم، مؤكدا أن الوقت مناسب لاستكشاف هذا القطاع بما أن الجزائر تزخر بموارد طبيعية ضخمة. سيما في الميدان المنجمي وأن الجانب الامريكي يتمتع بالخبرة والتجربة اللازمتين في هذا المجال. وكان قد سبق له أن أبدى إهتمامه بالاستثمار في الاستكشاف المنجمي”.

و تابع يقول أن الجانب الأمريكي سيمثل أيضا خلال اشغال هذا المنتدى بعديد الخبراء الذين سيتطرقون لجميع أنواع المعادن المطلوبة في العالم. على غرار المعادن النادرة مثل الزنك و الفوسفات و الذهب مما سيوفر القيمة المضافة و مناصب الشغل.

وفي معرض تطرقه لصدور القانون الجديد حول الاستثمار الذي “يضع الجزائر في مستوى المعايير الدولية من حيث الجاذبية”. أشار رئيس مجلس الاعمال الجزائري الأمريكي إلى مدى إهتمام الأمريكيين بالإستثمار في المجال الفلاحي.

و أوضح في هذا الخصوص، أنه تم إنشاء تجمع في الولايات المتحدة يضم اثنى عشر خبيرا كل حسب تخصصه. مضيفا أن أعضاء منه سيقومون قريبا بزيارة إلى الجزائر من أجل الإلتقاء بنظرائهم الجزائريين بغرض تطوير شراكة في مجال الفلاحة.

و في إطار هذه المقاربة التشاركية دائما، أوضح شيخون أنه تم الشروع في محادثات مع مسؤولين من ولاية ميريلاند. سيما مع مصالح وزارة التجارة الامريكية من أجل إنجاز مشاريع في المجال الفلاحي. مضيفا ان هذه المنطقة الفلاحية القريبة من واشنطن تتوفر على ميناء من شانه المساهمة في تطوير المبادلات التجارية مع الجزائر.