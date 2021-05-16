تنظيم الندوة الجهوية للمؤسسات الناشئة “غرداية دسرابت” غدا الاثنين

يتم غدا الاثنين، تنظيم الندوة الجهوية للمؤسسات الناشئة “غرداية دسرابت” بجامعة غرداية.

وسيتم تنظيمها من طرف الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، ياسين وليد.

وتهدف هذه الندوة إلى تنشيط النظام البيئي للابتكار على مستوى الجنوب.

وتخص المؤسسات الناشئة وحاملي المشاريع المبتكرة والخبراء في التكنولوجيات الجديدة وكذا الطلبة.

وفي برنامج الندوة، جلسات مناقشة لخبراء جزائريين حول التكنولوجيا الفلاحية، التكنولوجيا المائية، التكنولوجيا الغذائية، الاقتصاد الدائري، والطاقة المتجددة.

بالإضافة إلى محاضرات ومعرض للمؤسسات الناشئة الناشطة في جنوب البلاد.

وفي هذا الصدد تم تنظيم مسابقة حول المواضيع السالف ذكرها، وسيقام الدور النهائي على هامش الندوة.