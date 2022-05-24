تنظيم النسخة الرابعة من حملة التوعية حول حادث الأوعية الدموية الدماغية

تنظم الجمعية العلمية لطلاب الصيدلة بجامعة الجزائر – ASEPA – النسخة الرابعة من حملة التوعية حول حادث الأوعية الدموية الدماغية “CVA”.

وسيتم إطلاق هذه الحملة عن طريق السباق الذي سيقام بتاريخ 28 ماي في مجمع 5 جويلية وهذا من التاسعة صباحا.

ويتبع هذا السباق حملات تحسيسية خلال الأيام التالية:

الأحد 29/05/2022: بمركز الجزائر العاصمة / صيدلية كروش درارية.

السبت 04/06/2022: في Place Kennedy / Officine Mont D’Or El biar.

ويهدف هذا الحدث إلى توعية عامة الناس بحادث الأوعية الدموية الدماغية (كبار السن خاصة).

كما يهدف إلى التأكيد على إجراءات الإسعافات الأولية التي يجب اتباعها في حالة إصابة الشخص بسكتة دماغية أمامنا.

بالإضافة إلى تحفيز الشباب على ممارسة المزيد من الرياضة ، مثل اتباع أسلوب حياة صحي.

بالتوازي مع التوعية في مختلف الساحات، تم التخطيط لحملة عبر الإنترنت ذات محتوى ثري. لضمان تغطية إعلامية جيدة وبالتالي جمهور أفضل.