تنظيم امتحان إثبات المستوى لطلبة المدارس القرآنية في هذا التاريخ

ستنظم وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، امتحان إثبات المستوى للطورين الثالث والرابع، وذلك يومي 24 و25 سبتمبر 2025، عبر معاهد التكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف الموزّعة عبر مختلف ولايات الوطن.

وحسب بيان للوزارة، سيشارك في هذا الامتحان ما مجموعه 1483 مترشحاً. يمثلون طلبة المدارس القرآنية والزوايا من مختلف ربوع الوطن.

وجندت الوزارة لهذه المناسبة كامل إمكاناتها البيداغوجية والتنظيمية، من لجان تأطير ومراقبة وإشراف. بما يضمن السير الحسن لهذه الامتحانات.

ويأتي هذا الموعد التقييمي في سياق جهود الوزارة الرامية إلى ترقية منظومة التعليم القرآني وربطها بمسارات التكوين. بما يتيح لطلبة المدارس القرآنية والزوايا الاندماج في برامج مسابقات الالتحاق بمعاهد تكوين الإطارات الدينية. للتوظيف في إحدى الرتب الخاصة بقطاع الشؤون الدينية والأوقاف.