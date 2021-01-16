تم تنظيم تدريب فني لفائدة مسرحيي الجنوب الجزائري، في كل من تمنراست وأدرار والوادي، خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 22 جانفي 2021.

وحسب بيان لوزارة الثقافة، فإن الإقامة الفنية ستنظم عبر ثلاثة مراكز مختلفة ولفائدة متربصين من 18 منطقة.

ويتعلق الأمر بكل من تمنراست، وعين صالح، والمنيعة، وعين ڨزام، وإليزي، وجانت.

بالإضافة إلى ولايات أدرار، وبشار، وتندوف، والنعامة، والبيض، ورڨان، والوادي، والجلفة، والأغواط، وغرداية، وورڨلة وبسكرة.

وتتمثل التخصصات التكوينية المقترحة في فن التمثيل، والتعبير الجسماني، والتنظيم الإداري “تعاونيات وجمعيات ثقافية”.

بالإضافة إلى مسرح الطفل، والإخراج المسرحي، والكتابة الدرامية والسينوغرافيا.