تنظيم تظاهرة “أيام تاريخ وصورة الجزائر” بالبرتغال

سيتم تنظيم تظاهرة “أيام تاريخ وصورة الجزائر” من 5 إلى 7 جويلية القادم بمدينة بورتو بالبرتغال بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال 61 للاستقلال.

وحسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، عن جمعية الصداقة البرتغالية -الجزائرية للفنون والثقافة، يتضمن برنامج التظاهرة إقامة معرض لصور شهداء ومجاهدي ثورة التحرير المظفرة.

وكذا عرض فيلم وثائقي يتناول مختلف المراحل التاريخية التي مرت بها الجزائر. وتقديم محاضرة حول المحطات التاريخية لثورة أول نوفمبر 1954.

إلى جانب التطرق إلى الانجازات التي حققتها الجزائر في المجال الثقافي خلال السنوات الأخيرة.

كما برمج معرض للتعريف بالأزياء التقليدية على غرار “البلوزة الوهرانية” و”الكراكو العاصمي” و”الجبة القسنطينية”. مع عرض تشكيلة متنوعة من الحلويات التقليدية الجزائرية.

وستتوج هذه التظاهرة، بإقامة حفل فني تحييه كوكبة من الفنانين الجزائريين في طابع موسيقى الراي.