أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، اليوم الخميس، عن تنظيم جائزة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم ولإحياء التراث الإسلامي.

وحسب بيان للوزارة، يتم تنظيم المسابقة، في طبعتها الـ18 ما بين 6 و 17 من شهر فيفري الجاري، تحت الرعاية لرئيس الجمهورية.

وستجري فعاليات المسابقة في الفترة الممتدة من الـ15 إلى ال26 من شهر رجب 1444هـ الموافق لـ6 إلى الـ17 من شهر فيفري الجاري. وستكون عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

وتأتي المسابقة، في إطار الاحتفال بالذكرى الستين للاستقلال. وستختتم بتكريم الفائزين الثلاثة الأوائل في حفل رسمي ينظم بمناسبة إحياء ليلة الإسراء والمعراج المباركة.

وستمثل الجزائر في هذه المسابقة، القارئة “شيماء انفال تباني”، بعد الدورة التأهيلية السادسة للمترشحين للمسابقات الدولية التي نظمتها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ب”برج القرآن الكريم” بمدينة سطيف، من 2 إلى 6 جانفي المنصرم.

وكذا المسابقة الوطنية التصفوية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وتجويده، التي جرت فعالياتها خلال نفس الشهر بدار الإمام بالمحمدية بالجزائر العاصمة، بإشراف لجنة تحكيم مختصة.