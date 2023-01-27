تنظيم جولات سينمائية للأفلام الطويلة عبر عدة ولايات

ينظم كل من المركز الجزائري لتطوير السينما والمركز الجزائري للسينما بالتنسيق مع مديريات الثقافة، جولات سينمائية للأفلام الطويلة.

وحسب بيان لذات الهيئات، ستبدأ هذه الجولة، يوم السبت 28 جانفي، لتستمر إلى غاية شهر جويلية وهذا عبر مختلف الولايات.

ويتم تنظيم هذه الجولات، تحت اشراف وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة صورية مولوجي.

وتتضمن هذه الجولات كل من الأفلام التالية: “صليحة” و”الحلم” و”أبو ليلى” و”الحياة ما بعد”. وفيلم “سي محند أو محند”، و”مطاريس”، و”جنية”، و”دزاير” و”ذاكرة الأحداث”.