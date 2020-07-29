تنظيم حفل تكريمي لمستخديمي مصلحة كوفيد 19 بالشلف

نظم اليوم قطاع الشباب والرياضة بولاية الشلف حفلا تكريميا على شرف مستخدمي مصلحتي كوفيد 19 في كل من مؤسستي الأختان باج بعاصمة الولاية وأحمد بوراس بتنس.

وهذا نظير المجهودات الجبارة التي يقومون بها منذ 5 أشهر لإنقاذ حياة المواطنين المصابين بوباء كورونا.

وقد جرت فعالياته على مستوى المركز الجهوي الرياضي للنخبة حضره كل من مديري الشباب والصحة إلى جانب مديري كل من مستشفى الأختان وأحمد بوراس في تنس.

فضلا عن مدير الحماية المدنية وممثل أمن الولاية و ممثلي بعض الجمعيات والهيئات التنفيذية والمحلية وبعض الشخصيات الرياضية البارزة على غرار اللاعب السابق للمنتخب فضيل مغاربة.