تنظيم حملات نظافة واسعة عبر الوطن

نظمت ولايات الوطن حملات نظافة واسعة النطاق، وذلك بتوصيات من السلطات المحلية، وبمشاركة فعالة من مختلف المصالح التقنية، إلى جانب الجمعيات المحلية وحتى بعض المواطنين المتطوعين.

وحسب بيان لوزارة الداخلية، تم تجنيد كل الوسائل البشرية والمادية لإنجاح هذه المبادرات.

وشملت حملات النظافة القضاء على النقاط السوداء، ورفع النفايات المنزلية ومخلفات البناء. وتنظيف المساحات الخضراء والساحات العمومية. وطلاء الأرصفة وجدران المؤسسات العمومية.

كما تندرج هذه العمليات ضمن الجهود المتواصلة للسلطات المحلية من أجل تحقيق بيئة نظيفة وآمنة. وتدعو الجميع إلى الانخراط في المحافظة على المحيط باعتبارها مسؤولية جماعية.