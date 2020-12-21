تنظيم حملة تحسيسية لفائدة سائقي الوزن الثقيل للوقاية من حوادث المرور

نظمت المندوبية الوطنية للأمن في الطرق، حملة تحسيسية توعوية على مستوى محطة الخدمة بسيدي الكبير، للوقاية من حوادث المرور.

وجاءت هذه الحملة، تحت إشراف وزارة الداخلية بالشراكة مع مؤسسة نفطال وجمعيات المجتمع المدني.

وتم تنظيم الحملة التحسيسية، لفائدة سائقي الوزن الثقيل بالطريق السيار، تحت شعار “في الأحوال الجوية السيئة ضاعفوا الحيطة و الحذر”

وتأتي هذه الحملة، بالنظر إلى حوادث المرور التي تقع بالطريق السيار شرق غرب خلال فصل الشتاء، سيما تلك التي يتورط فيها سائقي المركبات ذات الوزن الثقيل.