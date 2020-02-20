تنظيم حملة تشجير كبرى على مستوى المدينة الجديدة لسيدي عبد الله

نظمت وزارة البيئة، بالتنسيق مع وزارة السكن، حملة تشجير كبرى على مستوى المدينة الجديدة لسيدي عبد الله.

يأتي هذا بمناسبة اليوم الوطني للمدينة الخضراء، المصادف لـ 20 فيفري من كل سنة.

وتندرج العملية في إطار البرنامج الوطني للتشجير، والذي أطلقته الحكومة “شجرة لكل مواطن”، لغرس 43 مليون شجرة، ويمتد طيلة سنتين.

وتم إمضاء إتفاقية إطار للشراكة بين وزارة البيئة ووزارة السكن، لتحسين واستكمال المبادرات التي تم اتخاذها في مجال حماية وتطوير المساحات الخضراء، وترقية الفعالية الطاقوية والتكفل بتسيير النفايات وخاصة تلك المتعلقة بمشاريع قطاع السكن.