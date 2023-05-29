أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تنظيم حملة وطنية لتدعيم عملية التلقيح للأطفال الأقل من 5 سنوات.

وتستهدف هذه الحملة حسب بيان الوزارة، الأطفال غير الملقحين بشكل جيد أو غير الملقحين أصلا.

وستبدأ حملة التلقيح في 30 ماي وتستمر إلى غاية 8 جوان، أين ستجرى عبر كامل التراب الوطني على مستوى المرافق الصحية المخصصة للتلقيح.

كما سيتم الإستعانة بقوافل طبية متنقلة للوصول الى بعض السكان في المناطق المعزولة التي تفتقد لمراكز طبية.

وساهم برامج التطعيم على مر السنين في القضاء على العديد من الأمراض المعدية وحماية صحة الأطفال الجزائريين.

واستطاعت الجزائر أن تقطع أشواطا كبيرة في هذا المجال من خلال الرزنامة الوطنية التي تنتهجها حيث تقلصت الوفيات من 230 وفاة في كل ألف ولادة عام 1985 إلى 18.9 وفاة لكل ألف ولادة سنة 2020.

هذا ووضعت وزارة الصحة كل الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح هذه الحملة بتوفير الكميات الكافية من اللقاحات مع المستلزمات الطبية اللازمة لذ لك وفق عدد تقديري للأطفال المستهدفين لهذه العملية.

كما تقوم الاطقم الطبية والشبه الطبية بحملات تحسيسية وتوعوية للآباء لإبراز أهمية استدراك جميع التأخيرات المسجلة في عملية تطعيم أبنائهم من أجل الحفاظ على صحتهم و سلامتهم.