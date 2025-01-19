تنظيم دورات تكوينية حول الوقاية والتكفل بالأمراض المرتبطة بالتغذية

وفي كلمة له بالمناسبة قال المدير العام للمعهد الوطني للصحة العمومية،البروفيسور عبد الرزاق بوعمرة، أن هذه الدورات التكوينية التي تعد بمثابة تكوين مستمر حول التغذية. والتكفل العلاجي عن طريق الغذاء تأتي في إطار تطبيق مخطط عمل نشاطات المريض وتنفيذا لتوجيهات وزارة الصحة. القاضية بضرورة مرافقة المريض وتحسين الرعاية الصحية خاصة من خلال تحسين التكفل الغذائي للمرضى.

نظمت، اليوم الأحد، على مستوى المعهد الوطني للصحة العمومية بالجزائرالعاصمة، أولى الدورات التكوينية حول”الوقاية والتكفل بالأمراض المرتبطة بالتغذية”. لفائدة أطباء ومختصين عاملين في مختلف المؤسسات الصحية.

كما أوضح أن هذه الدورة الأولى التي تدوم 12 يوما لفائدة مهنيي الصحة من خمس ولايات. موجهة خاصة للأطباء العامون وأطباء الصحة المدرسية والمختصين. في مجال التغذية، مبرزا أنها تهدف إلى تعزيز قدراتهم في هذا المجال .

و أضاف أن هذه الدورات التكوينية التي ستتبع بدورات أخرى، ستركز على التكفل الغذائي لمختلف الأمراض داخل المستشفيات تطبيقا لتوجيهات وزير الصحة، عبد الحق سايحي، الذي دعا إلى تكوين مختصين في التغذية ومرافقة المستشفيات. من أجل غذاء صحي لفائدة المرضى.

ومن جهته دعا رئيس الجمعية الجزائرية لمحاربة السمنة والأمراض الأيضية، البروفسور عمار طبايبية، الى “ضرورة الإسراع” في إعداد مخططا وطنيا للتغذية.

ويتضمن برنامج هذه الدورة التكوينية الأولى, مجموعة من المواضيع بما في ذلك التشخيص الغذائي وكيفية تصميم خطط غذائية مناسبة لمرضى السكري. والقلب والسرطان وأمراض أخرى وكذا مواضيع حول التغذية في مراحل الحياة المختلفة.