تنظيم دورة تدريبية حول مشروع تسجيل موقع “النظام التحصيني” لوهران ضمن التراث العالمي

فن وثقافة
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تنظيم دورة تدريبية حول مشروع تسجيل موقع “النظام التحصيني” لوهران ضمن التراث العالمي
بقلم أسماء.ع

أعلنت وزارة الثقافة والفنون عن تنظيم دورة تدريبية حول مشروع تسجيل موقع “النظام التحصيني” لمدينة وهران ضمن قائمة التراث العالمي.

وتمت الدورة، بالتنسيق مع المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي لليونيسكو بدولة البحرين.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=975222

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