تنظيم دورة تدريبية حول مشروع تسجيل موقع “النظام التحصيني” لوهران ضمن التراث العالمي

أعلنت وزارة الثقافة والفنون عن تنظيم دورة تدريبية حول مشروع تسجيل موقع “النظام التحصيني” لمدينة وهران ضمن قائمة التراث العالمي.
وتمت الدورة، بالتنسيق مع المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي لليونيسكو بدولة البحرين.
أعلنت وزارة #الثقافة والفنون 📚🎨 عن تنظيم دورة تدريبية حول مشروع تسجيل موقع "النظام التحصيني لمدينة #وهران"🇩🇿 ضمن قائمة #التراث العالمي 🌍، وذلك بالتنسيق مع المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي #لليونيسكو بدولة البحرين الشقيقة.
⏬ ⏬https://t.co/929sIsfFHH#Algeria #UNESCO pic.twitter.com/mY4talStMj
— Algerian Embassy in the US (@Ambalgindc) March 22, 2021
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