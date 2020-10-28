تنظيم رحلات تجارية خاصة من وإلى روما لإجلاء الرعايا

أعلمت سفارة إيطاليا بالجزائر أن شركة الطيران أليطاليا، تعتزم تشغيل أربع خطوط جوية جديدة في الأسابيع المقبلة من وإلى روما.

يأتي هذا كجزء من الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز التنقل بين إيطاليا والجزائر، في سياق الحظر الذي فرضه وباء كورونا.

وسيتم بتاريخ 4 نوفمبر، مغادرة رحلة روما- الجزائر الساعة 08.00، تليها رحلة المغادرة من الجزائر العاصمة إلى روما الساعة 10.45.

وسيتم تنظيم الرحلة الثانية في 23 نوفمبر من روما إلى الجزائر، المغادرة الساعة 08.00، تليها رحلة الجزائر – روما المغادرة الساعة 10.45.

أما الرحلة الثالثة سيتم تنظيمها بتاريخ 10 ديسمبر رحلة روما- الجزائر، المغادرة الساعة 08.00، تليها رحلة الجزائر-روما المغادرة الساعة 10.45.

والرحلة الرابعة والأخيرة 30 ديسمبر – رحلة روما-الجزائر، حيث ستكون المغادرة على الساعة 08.00، تليها رحلة الجزائر-روما المغادرة الساعة 10.45.

وبالنسبة لفئات الركاب الذين يمكنهم المغادرة، برحلات روما – الجزائر، يخص الأمر المواطنون الجزائريون بإذن محدد من السلطات الجزائرية.

وكذا موظفو الشركات الإيطالية العاملة في الجزائر، ولديهم تصريح دخول ساري المفعول إلى الجزائر ولديهم تصريح كتابي ورمزي من السلطات.

يُذكر أن إجراءات التفويض قد تتطلب عدة أسابيع من المعالجة.

كما يستفيد من المغادرة الموظفون المعتمدون في القوائم الدبلوماسية للمنظمات الدولية والبلدان الثالثة في الجزائر.

ويشترط امتلاكهم إذن كتابي، وتعني من السلطات الجزائرية تم الحصول عليه من خلال البعثات الدبلوماسية المرجعية.

أما بالنسبة للرحلات من الجزائر العاصمة إلى روما، فيشترط أن يكون الراكبون من المواطنين الإيطاليين ومواطني الاتحاد الأوروبي أو منطقة شنغن.

وكذا مواطني دولة خارج الاتحاد الأوروبي مع رحلة ربط إلى فيوميتشينو.

والمواطنون الجزائريون المقيمون في إحدى البلدان المذكورة أعلاه مع تصريح إقامة ساري المفعول ورحلة مؤكدة إلى الأمام من فيوميتشينو.

والمواطنون الجزائريون بتأشيرة إقامة صالحة طويلة الأجل (النوع D) على سبيل المثال الدراسة، العودة، لم شمل الأسرة.

بالإضافة الى أفراد الأسرة من مواطني إيطاليا / الاتحاد الأوروبي / شنغن (التوجيه 2004/38 / EC).