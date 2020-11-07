تنظيم رحلة جوية خاصة لإجلاء الطلبة الممنوحين بالخارج من إسبانيا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنظيم رحلة جوية خاصة، لإجلاء كافة الممنوحين بالخارج والذين انهوا تكوينهم نهاية شهر أكتوبر 2020.

وحسب بيان للوزارة، اليوم السبت، سيتم إجلاء الطلبة، انطلاقا من مدريد في إسبانيا يوم السبت 14 نوفمبر 2020، على الساعة الخامسة مساء.

وأشار البيان، إلى أنه قد تم نشر القوائم الإسمية للمعنيين عبر المواقع الإلكترونية لكل من الوزارة وكذا الندوات الجامعية الجهوية.