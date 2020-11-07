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تنظيم رحلة جوية خاصة لإجلاء الطلبة الممنوحين بالخارج من إسبانيا

الوطني
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تنظيم رحلة جوية خاصة لإجلاء الطلبة الممنوحين بالخارج من إسبانيا
بقلم نادية بن طاهر

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنظيم رحلة جوية خاصة، لإجلاء كافة الممنوحين بالخارج والذين انهوا تكوينهم نهاية شهر أكتوبر 2020.

وحسب بيان للوزارة، اليوم السبت، سيتم إجلاء الطلبة، انطلاقا من مدريد في إسبانيا يوم السبت 14 نوفمبر 2020، على الساعة الخامسة مساء.

وأشار البيان، إلى أنه قد تم نشر القوائم الإسمية للمعنيين عبر المواقع الإلكترونية لكل من الوزارة وكذا الندوات الجامعية الجهوية.

ودعت الوزارة، كافة الممنوحين المعنيين بهذا الإجلاء، لإتخاذ جميع الترتيبات للالتحاق بمدينة مدريد في أقرب الآجال، وذلك للإستفادة من صيغة الإجلاء والإ ستفادة من هذه الرحلة الخاصة المنظمة على متن الخطوط الجوية الجزائرية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=916794

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