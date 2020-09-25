تنظيم رحلة جوية مستأجرة من الجزائر إلى اسطنبول 29 سبتمبر الجاري

أعلنت سفارة تركيا لدى الجزائر، اليوم الجمعة، عن تنظيم رحلة جوية مستأجرة من الجزائر إلى العاصمة اسطنبول 29 سبتمبر الجاري.

وأشارت سفارة تركيا لدى الجزائر في بيان لها، نشرته على صفحتها الرسمية بفيسبوك أن الرحلة من تنظيم الخطوط الجوية التركية.

ودعت سفارة تركيا مواطنيها الراغبين في مغادرة الجزائر عبر الرحلة الجوية إلى إرسال طلباتهم إلى عنوان البريد الإلكتروني الرسمي للسفارة.

وأوضحت السفارة التركية لدى الجزائر، أن رسوم تذكرة الطيران ذهابًا وإيابًا بالجزائر العاصمة قد حُددت بـ 43 ألف دينار للمواطنين الأتراك.

وستقام مبيعات التذاكر ابتداء على مدار يومين، ابتداء من يوم غد السبت بمركز باب الزوار للتسوق، مكتبي وهران وقسنطينة.