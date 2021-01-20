تنظيم رحلة خاصة لآخر دفعة من الطلبة الممنوحين بالخارج

الوطني
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تنظيم رحلة خاصة لآخر دفعة من الطلبة الممنوحين بالخارج
بقلم نادية بن طاهر

قامت وزارة التعليم العالي، أمس الثلاثاء، بتنظيم رحلة خاصة لآخر دفعة من الطلبة الممنوحين والمقدر عددهم بـ134 طالبً.

وحسب بيان للوزارة، فقد اجتاز  هؤلاء الطلبة مسابقات التكوين بالخارج المنظمة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع الندوات الجهوية للجامعات.

وذلك لإعداد دكتوراه في تخصص “اللغة الإنجليزية” بجامعة “ليمريك” بجمهورية ايرلند.

وتابع المعنيون، برنامج السنة الأولى دكتوراه عبر الخط من الجزائر، منذ شهر فيفري 2020.

ويأتي هذا، في إطار تنفيذ برنامج التكوين الإقامي بالخارج.


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