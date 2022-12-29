تنظيم رحلة سياحية عبر القطار إلى تاغيت

كشفت الشركة الوطنية للنقل عبر السكك الحديدية، عن تنظيم رحلة سياحية ثانية عبر القطار إلى مدينة تاغيت هذا الأسبوع.

وأوضحت الشركة عبر بيان لها، أن هذه الرحلة قد تم تنظيمها من طرف الوكالة السياحية “الابراهيمية تور “.

وانطلقت هذه الرحلة السياحية، من محطة آغا بالجزائر العاصمة إلى محطة وهران ثم محطة بشار.

وأقلت هذه الرحلة العائلات والشباب هواة السياحة الصحراوية، أين استمتع المسافرون بالمناظر الطبيعة خلال الرحلة.

هذا واستحسن المسافرون هذه التجربة والخدمات المقدمة على متن القطار.