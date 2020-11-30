تنظيم رحلة عودة بالنسبة للطلبة الجزائريين المستفيدين من التكوين الإقامي بتونس

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، عن تنظيم رحلة عودة عن طريق البر بالنسبة للطلبة الجزائريين الممنوحين وغير الممنوحين في التكوين الإقامي بتونس.

وذبك يوم السبت 5 ديسمبر على الساعة 10.00 صباحا، بالنسبة للطلبة الواردة أسماؤهم في القائمة التي تم نشرها في الموقع الإلكترونية للوزارة والندوات الجهوية الجامعية.

وأضاف بيان وزارة التعليم العالي، على أن المعنيين يجب أن يقوموا بـ:

– إجراء التحليل المخبري إجباريا(PCR) ،الخاص بالكشف عن فيروس كورونا على مستوى مقر إقامتهم قبل المغادرة.

-تقديم نسخة من الفحص المخبري (PCR) “سلبي” مع مدة صلاحية لا تتجاوز 72 ساعة عند وصولهم إلى مركز الحدود.

-الالتحاق يوم الجمعة 04 ديسمبر 2020 ،بالإقامة الجامعية “بو حديد” أين سيتم إيواؤهم وتجميعهم.

-الانطلاق في شكل مجموعة،يوم السبت 05 ديسمبر 2020 ،على الساعة السابعة صباحا، عبر وسائل النقل التي توفرها الخدمات الجامعية.