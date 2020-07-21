تنظيم رحلتين لإجلاء الجزائريين العالقين بكندا يومي الجمعة والسبت

أعلنت القنصلية العامة الجزائرية بموريال، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم برمجة رحلتين لإجلاء الرعايا الجزائريين العالقين بكندا.

وحسب بيان القنصلية، فسيتم تنظيم هاتين الرحلتين يومي الجمعة 24 جويلية، والسبت 25جويلية، إلى مطاري العاصمة وقسنطينة.

وأنهت القنصلية، علم الرعايا الجزائريين أنه سيتم نشر قائمة الأشخاص المستفيدين من هاتين الرحلتين قريبًا على موقع القنصلية العامة الجزائرية في موريال.

وذكرت القنصلية أن هذه الرحلات مخصصة حصريًا للمواطنين الذين سجلوا في قائمة المواطنين العالقين نتيجة إلغاء الرحلات الجوية بسبب تفشي وباء كورونا.