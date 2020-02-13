تنظيم سباق رياضي بمختلف هياكل الجيش بمناسبة اليوم الدولي للرياضات العسكرية

احتضنت مختلف الهياكل المركزية ومقرات قيادات القوات والنواحي العسكرية والوحدات الكبرى ومدارس الجيش الوطني الشعبي، اليوم الخميس، سباق رياضي.

وحسب بيان لوزراة الدفاع الوطني، تم تنظيم هذه التظاهرة، بمناسبة اليوم الدولي للرياضات العسكرية ” الصداقة عبر الرياضة”.

وأعطيت الانطلاقة الرسمية لهذه التظاهرة الرياضية بالأكاديمية العسكرية لشرشال، من طرف رئيس مصلحة الرياضات العسكرية لدائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي.

وعرفت التظاهرة، مشاركة واسعة لكلا الجنسين وتنافسا رياضيا عاليا بين المشاركين من مختلف الأعمار، وذلك بفضل الاهتمام الذي توليه القيادة العليا لتعميم الممارسة الرياضية.

ويأتي ذلك، بهدف تحسين القدرات البدنية والنتائج الرياضية للأفراد.

وفي ختام التظاهرة، تم تسليم ميداليات وهدايا للمتفوقين في السباق.