تنظيم سهرات فنية رمضانية لتكريم أعمدة الأغنية الشعبية

تنظم الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي، بالتعاون مع المسرح الوطني محي الدين بشطارزي، سهرات فنية أيام 17 و18 و19 ماي بالمسرح الوطني.

وحسب بيان الوكالة، سيتم تنظيم ثلاث أمسيات، تكريما لكبار فناني موسيقى الشعبي، الشيخ عمار الزاهي، عمار العشاب، والشيخ حسن سعيد.

وسيخصص الجزء الأول من كل أمسية لعرض فيلم وثائقي عن حياة الفنان وعمله، والجزء الثاني للحفل الموسيقي، مع فنانين من المشهد الجديد لموسيقى الشعبي.

حيث سيتم يوم 17 ماي تنظيم سهرة تكريما للشيخ عمار الزاهي، مع عرض فيلم وثائقي عن حياة الفنان وعمله.

يتخلله حفل موسيقي من تقديم يوسف نسيم ، ياسين لونيسي، زهير مازاري، مختار عاشوري، نورالدين علان ، وشعر لياسين عوابد.

كما سيتم يوم 18ماي، تنظيم سهرة تكريما لعمار العشاب، مع عرض فيلم وثائقي عن حياة الفنان وعمله.

تتخلله سهرة فنية، لطارق ديفلي، نسيم بور، ابراهيم حجاج، حكيم العنقيس، نصرالدين غاليز، مع القاء شعر من طرف الشاعرين بشير تهامي، شهلال خالد ياسين.

وفي سهرة 19 ماي، سيتم تنظيم سهرة تكريما للشيخ حسن سعيد، وعرض فيلم وثائقي عن حياة الفنان وعمله.

مع تنظيم سهرة فنية، لعبد القادر شعو، صباح الاندلسية، فيصل بوختاش، رشيد قطافة، حسينو فاضلي، وشعر لكمال شرشار.