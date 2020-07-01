كشفت وزارة البيئة أن تنظيم شعبة النفايات البلاستيكية سيكون في إطار الشراكة مع مؤسسات متخصصة.

أعلنت وزيرة البيئة نصيرة بن حراث، يوم أمس الثلاثاء من بومرداس بأن دائرتها الوزارية باشرت منذ فترة عملية تجسيد مشروع تنظيم شعبة النفايات البلاستيكية في إطار الشراكة مع مؤسسات متخصصة في المجال من دول أجنبية.

وقالت بن حراث بأن مصالحها شرعت في عمليات استشارة واسعة مع مؤسسات ألمانية من أجل تجسيد مشروع تنظيم عدد من شعب النفايات.

وأقرت الوزيرة في هذا الشأن بأن الأزمة الصحية الناتجة عن جائحة كوفيد19 التي تمس الجزائر وسائر بلدان العالم وما تبع ذلك من تدابير مكافحة إنتشار هذا الفيروس.

وفيما تعلق بالإستراتيجية الوطنية لحماية الأنظمة البيئية والتنوع البيولوجي، أوضحت الوزيرة بأن “ورقة الطريق” تنفيذ هذه الإستراتيجية تمس وتعالج كل القطاعات.

وأكدت بن حراث خلال معاينتها لمصنع الأجور العازل للحرارة الكائن ببلدية تيجلابين بأن دائرتها الوزارية “وضعت كل الوسائل والإمكانيات” في المتناول ل”مرافقة و تزكية” مثل هكذا مؤسسات ناشئة.