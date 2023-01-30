تنظيم صالون الاعلام حول السرطان في طبعته السادسة

يقوم وزير الصحة، الأستاذ عبد الحق سايحي، بالإشراف على افتتاح صالون الإعلام حول السرطان في طبعته السادسة “SICAN 2023 “.

ويأتي ذلك، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون و بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة السرطان.

وحسب بيان لوزارة الصحة، يتم تنظيم الصالون، أيام 2، 3، 4 فيفري 2023، على مستوى قصر المعارض الدولي ، الصنوبر البحري سافكس.

وينظم هذا الصالون من طرف وزارة الصحة بالتنسيق مع جمعية الأمل لمكافحة السرطان.

ويحمل الصالون الشعار الذي تبنته الوكالة الدولية لبحوث السرطان والتحالف العالمي للسرطان لهذا العام وهو “من أجل مستقبل بدون سرطان يجب العمل الان”، يجب العمل الآن”.

ويجمع الملتقى مهنيي الصحة حول موضوع السرطان والمواطنين ويتميز بخاصية المقاربة الجوارية وتبادل المعلومات.

ومن أهم أهداف الصالونعرض الملامح الوبائية للسرطان في الجزائر. والتأكيد على ضرورة إعلام وتحسيس المواطنين حول أنواع السرطان، سيما السرطانات المنتشرة.

وكذا تسليط الضوء على دور الوقاية والحفاظ على الصحة من خلال تطوير وسائل الوقاية من السرطان ومكافحة عوامل الخطر.

وتتخلل الصالون محاضرات وورشات متخصصة بالإضافة إلى عدّة أنشطة تمتد على مدار 3 أيام.

كما ستشهد هذه الطبعة 6 عددا من المستجدات، كالرقمنة والمسؤولية البيئية ومحاضرات عن طريق التحاضر عن بعد.

بالإضافة إلى أنشطة جديدة على غرار مقهى الصالون، وهو فضاء للتفكير و النقاش. وجناح علمي يضم العديد من الفضاءات تحتوي مواضيع و أنشطة مختلفة.