تنظيم صالون الجزائر الدولي للبيئة والطاقات المتجددة

تنظم وزارة البيئة والطاقات المتجددة من 27 إلى غاية 29 سبتمبر 2023 بقصر المعارض الصنوبر البحري- الجزائر، الطبعة الثالثة “صالون الجزائر الدولي للبيئة والطاقات المتجددة”.

وحسب بيان للوزارة، يأتي هذا الصالون، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون. ويحمل شعار “المؤسسات الناشئة : قاطرة التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر في الجزائر”.

ويعتبر هذا الصالون أرضية تفاعلية لتبادل الأفكار والتجارب وكذا الابتكارات في المجالات ذات الصلة بالبيئة والطاقات المتجددة. بين خبراء وطنيين ودوليين وممثلو القطاعات الصناعية والأكاديميون ورجال الأعمال.

ويتمثل ضيف شرف هذه الطبعة في دولة كوريا الجنوبية، مما سيتيح الفرصة للاستفادة من التجربة الكورية الرائدة في المجال. في ظل التحول الايكولوجي الذي تتجه إليه الجزائر بخطى ثابتة. بما يتمشى ومتطلبات المرحلة الراهنة التي تطبعها إشكالية تزايد الطلب الاستهلاكي وتناقص الموارد الطبيعية .

ويضم هذا الصالون برنامج ثري من لقاءات ومحاضرات إضافة الى معارض وورش عمل لاستقطاب مجموعة متنوعة من المشاركين والمهتمين.

كما تعتبر المؤسسات الناشئة واحدة من أهم عناصر هذا الحدث للدور الحاسم الذي تلعبه في تعزيز التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر في الجزائر.

وتلجأ إلى الابتكار كوسيلة لإيجاد حلول لمشاكل بيئية معاشة وتقترح مشاريع لتحقيق التنمية الاقتصادية وتشجع الشباب والرياديين لتحقيق النجاح في هذا السياق.

وتعكس هذه الطبعة رؤية الحكومة الجزائرية في تعزيز الوعي بقضايا البيئة والطاقات المتجددة. وتشجيع التحول نحو الاستخدام العقلاني للموارد الطبيعية. نحن ملتزمون بتحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على بيئتنا من خلال التعاون الوطني والدولي.

كما سيشهد هذا الصالون إبرام اتفاقيات شراكة تصبو من خلالها الوزارة إلى المحافظة على البيئة وترقية استعمال الطاقات المتجددة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.