تنظيم صالون دولي للسيارات والإبتكار في قسنطينة

سيتم تنظيم الطبعة الأولى للصالون الدولي للسيارات والابتكار “أوتو-إينوفا” في الفترة الممتدة بين 23 و 26 ماي، بولاية قسنطينة.

وحسب ما أفاد به اليوم الخميس محافظ هذا الصالون مهدي لعشي، لوكالة الأنباء، سينظم الصالون بالمركب الثقافي أحمد باي (الزينيت) بمدينة قسنطينة.

وسيتم تنظيم الصالون من طرف ”مجمع شوزن إكسيلانس” المختص في تنظيم المعارض والتظاهرات الإقتصادية بالتنسيق مع مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري تحت شعار (اكتشف قوة الأداء).

كما سيعرف الصالون مشاركة أزيد من 60 عارضا يمثلون وكلاء السيارات والشاحنات المعتمدين في الجزائر والمصنعين والمستوردين للدراجات النارية. بالإضافة للبنوك ومؤسسات التأمين ومنتجي قطع الغيار ولواحقها.

ويشكل هذا المعرض الدولي حسب لعشي ”فرصة للتواصل والتعريف بمجال تصنيع السيارات. كونه سيستقطب أعدادا كبيرة من الزوار”. كما سيتيح إكتشاف نماذج وتصاميم مبتكرة في عالم السيارات الهجينة والكهربائية’.

وسيتم بالمناسبة تقديم محاضرات وتنظيم ورشات عن مستقبل صناعة السيارات في الجزائر، يقدمها فريق من الخبراء في هذا المجال.