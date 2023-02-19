تنظيم عدة تظاهرات سياحية لترقية وجهة الجزائر سنة 2023

كشفت وزارة السياحة والصناعة التقليدية عن تنظيم تظاهرات سياحية خلال سنة 2023. بهدف ترقية وجهة الجزائر والترويج لمنتجات الصناعة التقليدية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الأمر يتعلق بالمنتدى الدولي حول السياحة الحموية المزمع تنظيمه يومي 28 و 29 أفريل المقبل بولاية سطيف. والصالون الدولي للصناعة التقليدية المقرر من 17 إلى 24 جوان بساحة رياض الفتح “الجزائر العاصمة”.

كما ستحتضن الجزائر أيضا خلال السنة الجارية الصالون الدولي للسياحة والأسفار “سيتاف”. من 7 إلى 10 سبتمبر المقبل بقصر المعارض بالصنوبر البحري. بالإضافة كذلك إلى المهرجان الدولي للسياحة الصحراوية من 1 إلى 3 ديسمبر بولاية الوادي.