تنظيم عمليات ترحيل وبرامج ثرية لإحياء الذكرى الـ57 لعيد الإستقلال بالعاصمة

عقدت اللجنة الولائية لتحضير حفلات إحياء الأيام والأعياد الوطنية لقاء إعلاميا مع ممثلي المجتمع المدني وبعض الجمعيات.

في ولاية الجزائر من أجل التشاور، في إطار مبدأ الديمقراطية التشاركية، بشأن المحطات الإحتفائية المسطرة.

ضمن برنامج إحياء ذكرى عيد الإستقلال الذي سيمتد على مدى أسبوع تحت شعار ”عيد الإستقلال قيم ومبادئ أمة”.

وهذا تنفيذا لتعليمات عبدالخالق صيودة والي ولاية الجزائر المتعلقة بالتحضير للذكرى الـ 57 لعيد الإستقلال 05 جويلية.

حيث تم الإتفاق على تنظيم ندوة تاريخية يوم 02 جويلية بقاعة المحاضرات بعنوان ”المجتمع المدني والشباب في تدعيم الذاكرة التاريخية”.

وسيشهد البرنامج الإحتفائي أيضا إطلاق عملية الترحيل وإعادة الإسكان الـ25.

وتدشين ووضع حيز الخدمة بعض المشاريع العمومية المنجزة لفائدة المواطنين.

وتنظيم وقفات ترحمية عبر كامل بلديات العاصمة الـ57 أمام النصب التذكارية وعبر مقابر الشهداء.

بالإضافة إلى تنظيم منافسات رياضية في مختلف التخصصات داخل وخارج القاعات الرياضية في كامل بلديات العاصمة.

ناهيك عن تنظيم دورات رياضية في مختلف الرياضات تمتد من 01 إلى غاية 06 جويلية 2019.