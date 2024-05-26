تنظيم عمليات تكوينية لفائدة القضاة والموظفين

أعلنت وزارة العدل، عن العمليات التكوينية المبرمجة لفائدة القضاة والموظفين من 26 إلى 30 ماي 2024.

وحسب بيان للوزارة، سيشارك 20 قاضيا في دورة تكوينية حول “التعاون القضائي الدولي في المجال الجزائي”، من 26 إلى 30 ماي 2024، بالمدرسة العليا للقضاء.

وتهدف هذه الدورة إلى تعزيز قدرات القضاة وتحيين معارفهم في الجانب المتعلق بالتعاون القضائي الدولي. لما له من أهمية خاصة في مجال محاربة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

كما سيشارك قاضيين وإطارين ممثلي قطاعنا في فريق الخبراء الأورو متوسطي في المجال الجزائي CrimEx. وفي شبكة نقاط الاتصال الأورو متوسطي عدالة EMJNet، في الاجتماع 19 لفريق خبراء CrimEx واجتماع شبكة نقاط الاتصال في إطار البرنامج الأورومتوسطي عدالة 6، يومي 29 و30 ماي 2024 بلاهاي.

كما سيشارك 10 قضاة في ورشة تكوينية جهوية حول “الاتجار بالأشخاص” من 26 إلى 28 ماي 2024، بولاية عنابة. من تنظيم اللجنة الوطنية للوقاية ومكافحة الاتجار بالأشخاص بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (ONUDC).

وسيشارك قاضيين في دورة تكوينية حول “اكتشاف العدالة الفرنسية”، من 27 ماي إلى 05 جوان 2024، بالمدرسة الوطنية للقضاء الفرنسي.

ويهدف هذا التكوين للإطلاع على التجربة الفرنسية، التنظيم القضائي الفرنسـي، تاريخه، تطوره وكذا أداءه. إلى جانب إجراء زيارة ميدانية بالجهات القضائية.

فيما سيشارك نائبين عامين في تكوين “وحدات الأساسية لمنهج الوقاية الأوروبي المتعدد البلدان في مجال المخدرات يومي 28 و29 ماي 2024″، بتونس.

وسيشارك 20 موظفا في دورة تكوينية حول “التسيير الإداري لمصلحة الموظفين والتكوين والأنظمة الآلية الخاصة بها” من 26 إلى 30 ماي 2024، بالمدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط.

وتهدف هذه الدورة التكوينية إلى تعزيز وتطوير قدرات ومؤهلات موظفي مصلحة الموظفين والتكوين في مجال تسيير المسار المهني للموظف. والأنظمة الآلية الخاصة بها وإجراءات التوظيف للإلتحاق بمختلف رتب الوظيفة العمومية.

وسيشارك 17 موظفا من الإدارة المركزية في دورة تكوينية حول “التقنيات الحديثة في مجال التسيير الإداري” من 26 إلى 28 ماي 2024، بالمدرسة الوطنية للإدارة.

وتهدف هذه الدورة التكوينية إلى تعزيز وتطوير قدرات ومؤهلات موظفي الإدارة المركزية المكلفين بالتسيير في مجال المناجمنت العمومي الجديد. ومتطلبات عصرنة الإدارة العمومية والتسيير المبني على النتائج وإطاره القانوني إلى جانب المنظور الحديث لتسيير الموارد البشرية.