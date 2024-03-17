 تنظيم عملية افطار واسعة للمسافرين عبر المحطات البرية خلال شهر رمضان

شرعت الشركة الوطنية لتسيير المحطات البرية (سوقرال) بتوجيهات من وزارة النقل في تنظيم عملية افطار واسعة عبر مختلف محطاتها عبر الوطن بمناسبة شهر رمضان، مما يسمح بإفطار 10 الاف مسافر يوميا،حسب بيان الشركة.

و في هذا الاطار، قامت الشركة بالتنسيق مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني بتسخير 36 مركز افطار عبر محطاتها المتواجدة عبر ربوع الوطن و التي تطعم من خلالها أزيد من 10 الاف مسافر, يضيف نفس المصدر.

و إلى جانب ذلك, تعمل المؤسسة الوطنية بالتنسيق مع الناشطين في الحقل الانساني و المتطوعين على توفير الوجبات الساخنة و توزيعها على المسافرين، فضلا عن مساهمة فاعلين اخرين على غرار الهلال الاحمر الجزائري و الكشافة، الاسلامية والجمعيات الخيرية الولائية في تقديم وجبات الافطار للوافدين على محطات النقل البرية.

وأكدت مؤسسة “سوقرال” في بيانها عن “التزامها الدائم بإطعام كل الوافدين الى محطاتها طيلة الشهر الفضيل و استعدادها الدائم للتكفل بعدد أكبر منهم وذلك تطبيقا لتوجيهات وزارة النقل المتعلقة بتكثيف العمل الخيري عبر مختلف مؤسساتها القطاعية”.