تنظيم فعاليات الأسبوع العالمي للمقاولاتية في الجزائر

تنظم وزارة إقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال في الجزائر في 18 نوفمبر 2024، وتستمر حتى 24 نوفمبر في كامل ولايات الوطن.

ويهدف هذا الحدث الوطني إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال وتعزيز الابتكار لدى الشباب.

ومن المتوقع أن يجذب الحدث أكثر من مليون مشارك على المستوى الوطني، من رواد الأعمال، وحاملي المشاريع. والطلبة الجامعيين، والمستفيدين من برامج الدعم التي توجهها الدولة في مجال المقاولاتية.

وفي هذا الإطار، تم تحديد مجموعة من الأهداف الأساسية للفعالية، والتي تشمل تعزيز ثقافة ريادة الأعمال والإبداع بين الشباب، وتهيئة بيئة داعمة للشركات الناشئة والمؤسسات المصغرة.

ويسعى الحدث إلى خلق فضاءات للتبادل المعرفي، حيث يمكن للمقاولين تبادل الأفكار والخبرات. ما يسهم في تكوين شبكة وطنية قوية تمكنهم من مواجهة التحديات وتحقيق النجاح في مشاريعهم.

بالإضافة إلى ذلك، يركز الحدث على تطوير المهارات المقاولاتية لدى الشباب والطلبة من خلال توفير فرص تعليمية وتكوينية. مما يساعدهم على اكتساب الأدوات اللازمة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة.

كما يسعى الأسبوع العالمي للمقاولاتية إلى تسليط الضوء على قصص النجاح الملهمة في الجزائر. لخلق نماذج يحتذى بها لدى الراغبين في خوض تجربة المقاولاتية مستقبلا.