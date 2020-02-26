تنظيم قافلة طبية لفائدة سكان المناطق النائية بتيارت

نظمت المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بقصر الشلالة تحت رعاية مدير الصحة و السكان لولاية تيارت قافلة صحية، شملت عدد من المناطق الريفية ببلدية زمالة الأمير عبد القادر و بالتحديد المناطق النائية كمنطقة اولاد عربية و المحكة و منطقة غماضة.

وقال مصدر مسؤول للنهار ان الهدف من القافلة التي رافقها عناصر من الحماية المدنية هو “تفقد سكان المناطق الريفية لا سيما أولئك الذين يصعب عليهم التنقل الى المؤسسة الصحية او العيادات خاصة من البدو الرحل”.

وحسب ذات المسؤول فقد سخرت المؤسسة سيارات اسعاف مجهزة باللوازم الطبية يشرف عليها طاقم طبي من بينهم أطباء عامون و اخرون مختصون في جراحة الأسنان مجهزة بكرسي متنقل خاص بجراحة الأسنان.

حيث تم استكمال رزنامة التلقيح للاطفال و التلقيح ضد الزكام الموسمي و تبين أن عددا منهم لم تنتبه عائلتهم لتوقيت التلقيح و من المنتظر ان يتم برمجة قوافل طبية اخرى تمس مناطق متفرقة نظرا لشساعة الخريطة الصحية بدائرة قصر الشلالة .