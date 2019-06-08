تنظيم كارثي لنهائي الكأس وإحتجاج المصورين يصنع الحدث في تشاكر

إحتج عدة مصورين قبل إنطلاق المباراة النهائية التي تجمع في هذه الأثناء شباب بلوزداد بشبيبة بجاية ، وذلك عقب حرمانهم من دخول الملعب إلى غاية ربع ساعة الأخيرة قبل إنطلاق اللقاء.

وقام بعض المصورين بوقفة إحتججاية بملعب مصطفى تشاكر بسب التنظيم الكارثي لهذا اللقاء، بالإضافة إلى منع الإعتماد لصحفيي المواقع الإلكترونية من تغطية المباراة النهائية.

ويسعى الإتحاد الجزائري لكرة القدم لتهميش صحفيي المواقع الإلكترونية من خلال منعهم من تغطية الأحداث الرياضية، بالرغم من أهمية هذه المواقع في التغطية الإعلامية.