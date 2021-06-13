تنظيم لقاء أعمال بين المتعاملين الدانماركيين وسوناطراك غدا الإثنين

سيتم يوم غد الاثنين تنظيم لقاء أعمال افتراضي بين المتعاملين الاقتصاديين الدانماركيين في قطاع الطاقة ومجمع سوناطراك. من اجل تبادل وجهات النظر حول الإنتاج الطاقوي والانتقال الأخضر.

وحسبما أفادت به سفارة الدانمارك بالجزائر في بيان لها، اليوم الأحد، “ستنظم سفارة الدانمارك بالجزائر. بالتعاون مع مجمع سوناطراك وبمشاركة الوكالة الدانماركية ستايت اوف غرين. لقاء أعمال افتراضي مع المتعاملين الدانماركيين في مجال الطاقة”.

وسيشرف على افتتاح اللقاء الرئيس المدير العام لسوناطراك، توفيق حكار، وسفيرة الدانمارك بالجزائر، فانيسا فيغا سانز، يضيف ذات المصدر. وخلال هذه المناسبة، سيقوم مجمع سوناطراك والوكالة ستايت اوف غرين بعرض الخبرات الجزائرية والدانماركية. في مجال الانتاج الطاقوي والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.

وحسب الممثلية الدبلوماسية، ستقوم 20 شركة دانماركية، خلال أربع ندوات قطاعية طاقات متجددة، خدمات، معدات وتمويل. بتقديم حلولها وتبادل الآراء مع مختلف الإدارات المعنية على مستوى سوناطراك.