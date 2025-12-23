تنظيم لقاء تكويني حول آليات التعاون القضائي الجزائي الدولي

تُنظم وزارة العدل بالتعاون مع مركز البحوث القانونية والقضائية لقاءً تكوينياً بعنوان “آليات التعاون القضائي الجزائي الدولي” وذلك يومي 24 و25 ديسمبر 2025 بإقامة القضاة، الأبيار.

ويُؤطر فعاليات هذا اللقاء التكويني قضاة من وزارة العدل وممثلون عن كل من وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية. بالإضافة إلى ممثلين عن المكتب الوطني المركزي إنتربول الجزائر وخلية معالجة الإستعلام المالي.

ويتم التطرق إلى مستجدات تعميم الأوامر بالقبض، تسليم المجرمين، آليات التعاون الرسمي وغير الرسمي وكذا الإبلاغات الرسمية وتبليغ العقود القضائية.

ويُشارك في هذا اللقاء 100 مشارك من النواب العامين المساعدين لدى المجالس القضائية (48) المكلفين بالتعاون الدولي، قضاة التحقيق بالأقطاب الوطنية والأقطاب الجهوية المتخصصة. وممثلون عن مركز البحوث القانونية والقضائية وقضاة عن الجهات القضائية العسكرية.

ويَهدف تنظيم هذا اللقاء إلى تحسين نوعية طلبات التعاون الدولي الجزائرية الموجهة إلى مختلف السلطات القضائية الأجنبية، وتعزيز قدرات القضاة المكلفين بمتابعة ملفات التعاون الدولي خاصة فيما يتعلق بملفات الإنابات القضائية الدولية وطلبات تسليم المجرمين وطلبات الإسترداد للعائدات الإجرامية وسائر أشكال التعاون الأخرى.