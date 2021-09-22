تنظيم لقاء للحكومة والولاة يومي 25 و26 سبتمبر

تنظم وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، لقاء الحكومة_الولاة، يومي 25 و26 سبتمبر 2021، بقصر الأمم، وذلك تحت إشراف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

اللقاء سيكون هذه السنة تحت شعار “إنعاش اقتصادي، توازن إقليمي، عدالة اجتماعية”

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